【美品】タコマフジレコード TACOMAFUJI GOOD BEER タコマ

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タコマフジレコードのキャップです。人気のGOODBEERデザインです。素材はコーデュロイ。カラーはバーガンディ。サイズはフリー。購入後に室内で試着したのみの美品です。人気ですぐに完売したデザインです。一度人の手に渡った物ですので、ご理解ある方に御検討頂けると助かります。