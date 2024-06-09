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【美品】タコマフジレコード TACOMAFUJI GOOD BEER タコマ
商品番号 M27663092502
商品名

【美品】タコマフジレコード TACOMAFUJI GOOD BEER タコマ
ブランド名 タコマフジレコード
特別価格 税込 3,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タコマフジレコードのキャップです。人気のGOODBEERデザインです。素材はコーデュロイ。カラーはバーガンディ。サイズはフリー。購入後に室内で試着したのみの美品です。人気ですぐに完売したデザインです。一度人の手に渡った物ですので、ご理解ある方に御検討頂けると助かります。
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