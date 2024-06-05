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バーバリー　ベルト　正規品　　阪急
商品番号 M52568692495
商品名

バーバリー　ベルト　正規品　　阪急
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

素材···本革カラー···グレー全長９２センチ　バンド部分バックル縦４センチ横５センチバンド部分幅３センチ留め具から穴まで、76から８６センチ素人なので多少の誤差はお許しください。阪急メンズ大阪で、5万程で購入しました。断捨離につき破格値。
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