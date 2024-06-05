バーバリー　ベルト　正規品　　阪急

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商品詳細
素材···本革カラー···グレー全長９２センチ バンド部分バックル縦４センチ横５センチバンド部分幅３センチ留め具から穴まで、76から８６センチ素人なので多少の誤差はお許しください。阪急メンズ大阪で、5万程で購入しました。断捨離につき破格値。
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