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【激レア】AIR JORDAN 32 SIZE 27cm ブラック【NIKE】
商品番号 U88137076058
商品名

【激レア】AIR JORDAN 32 SIZE 27cm ブラック【NIKE】
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,792 円
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商品詳細

【商品説明】最終値下です。⬛️残り1足のため、セールは終了しましたがお値段交渉ギリギリまで応じます！早い者勝ちで、お支払い順でお譲りしますのでご了承ください。宜しくお願い申し上げます。エアジョーダン32ラストダンス27センチ1998年6月16日に行われたファイナル第6戦。マイケル・ジョーダンが最後に放ったジャンプシュートでチームの優勝が決まった。今回登場するエアジョーダン32のバージョンは、MJがこの見事なプレーを披露した際に着用していたシューズ。シカゴにとって歴史的といえる瞬間を称えている。ソールに刻印された大きな10.18は、ジョーダンがゲームに残した歴史的功績を表現している。送料無料即日でお送りいたします。宜しくお願い申し上げます。メインカラー···ブラック
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