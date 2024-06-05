限定 ムーンライトギア　ULTRA HEAVYコラボ　耳当て付きキャップ



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap ULTRA”LIGHT”HEAVY / どら猫スウェット耳あてCap



2023年最新】アトリエどら猫の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】アトリエどら猫の人気アイテム - メルカリ

UH×Moonlightgear×旭川アトリエ限定ムーンライトギアさんで購入したウルトラヘビーのベースボールキャップ。ベースは旭川アトリエどら猫キャップ。限定品です。メイン素材はコーデュロイ。激渋です。裏地もシンプルな黒色。特徴的な耳当ては折り返して収納できます。ムーンライトギアの店長さんがかぶっていましたね。ULHのロゴは旭川の職人さんが一点一点ミシンのフリーハンドで縫われているそうで、絶妙なステッチでとてもかわいいです。通常はUHの2文字の組み合わせですが、ムーンライトさんとのコラボとして、Lightの頭文字Lも加わった特別な一品です。サイズ60〜62cmLサイズカラーチャコールグレー状態 中古シワあり写真ご確認ください、臭いはなしですほぼ出回っていないキャップのため即売する気がします。UHのウールのキャップも同時出品中です。気になった方はお早めにどうぞ！#MoonlightGear#ムーンライトギア#Hiker'sDepot#ハイカーズデポ#山と道#ジェリー鵜飼#ウルトラヘビー#UltraHeavyカラー...グレー形...ベースボール素材...コットン