シュプリーム　supremeニューエラ

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商品詳細
カラー···ブラック形···ベースボールシュプリームのニューエラです。数回着用ですが、色あせもなく綺麗だと思います。購入はスニダンですが領収書など捨てたので現物のみです。中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。
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