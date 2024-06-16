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Vintage クロコダイルレザー ウェスタンベルト
商品番号 N53639235067
商品名

Vintage クロコダイルレザー ウェスタンベルト
ブランド名 トーガビリリース
特別価格 税込 6,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆概要カラー：ブラック素材：レザーカテゴリー：ベルト◆サイズ全長：89cm最短の長さ：約66cm最長の長さ：約85cm幅：2.5cmこちら、Vintageのクロコダイルレザーウェスタンベルトになっております。左右にウェスタン調のデザインが施されており、両方の長さを変更することが可能です。夏場にはスタイリングのワンポイントになってくれると思います。喫煙者無、ペット無何かご質問等ございましたら、お気軽にコメントしてください。#mac古着で検索していただくと他の商品も検索できます！#macトップストップス類はこちらから！#mac古着では、40s40年代50s50年代60s60年代70s70年代80s80年代90s90年代Y2Ky2k00s2000年代のvintageヴィンテージビンテージのmadeinUSAUSA製アメリカ製ユーロヨーロッパ古着レギュラーアメリカ古着US古着アイテムを取り扱っております。古着モードストリートアメカジテックカジュアルなどの様々なジャンルの洋服、鞄、シューズ、アクセサリーがあります。【取り扱いアイテム】TシャツバンTポロシャツニットポロゲームシャツユニフォーム半袖シャツフーディパーカースウェットトレーナージャケットデニムデニムパンツネルシャツY2Kカーゴパンツワークパンツペインターパンツキャップニットキャップバケットハットウェスタンバッグウェスタンブーツローファーブーツドレスシュペーズ革靴タッセルローファー
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