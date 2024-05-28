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RRL ダブルアールエル ロゴ ジャージTシャツ L 美品
商品番号 Q99554139689
商品名

RRL ダブルアールエル ロゴ ジャージTシャツ L 美品
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当商品をご覧いただきありがとうございます。ダブルアールエルのロゴジャージTシャツになります。色はネイビー、サイズはLです。実物は濃いグレーに見える色です。BEAMSの店舗で購入した正規品です。1度着用したのみの美品です。5-6枚目の紙タグが付属します。サイズは画像7枚目をご参照下さい。(画像8枚目はBEAMSの購入履歴です)経年によりロゴ部分のひび割れが見受けられます。通常保管での状態になります。参考上代：18,700円小さく折り畳んだ状態で発送します。他サイトでも出品しております。重複を避けるためにご購入前にコメントをお願いします。値下げ交渉はお受けできかねます。現状価格にてご検討お願いします。プロフィール欄を一読の上ご購入下さい。不明な点は何でもご質問下さい。誠実な対応を心がけています。よろしくお願いいたします。#RRL#ダブルアールエル#RALPHLAUREN#ラルフローレン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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