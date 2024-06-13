NANO universe（ナノ・ユニバース） LB.04/レザーメッシュベルト

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商品詳細
NANOuniverse（ナノ・ユニバース）LB.04/レザーメッシュベルトZOZOTOWN定価:6600円+送料ウエスト:100幅:3全長:111ZOZOTOWNより引用。使用歴としては、自宅での試着2回のみ。もっと長いベルトが欲しかったため、出品しました。カラー···ブラウン
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LB.04/レザーメッシュベルト
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