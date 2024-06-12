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エルメスネクタイ　手提げ袋付\nHERMESHERMES黄HERMES
商品番号 X92765205359
商品名

エルメスネクタイ　手提げ袋付\nHERMESHERMES黄HERMES
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのネクタイのご紹介です！タンスの整理で出てきました。年代は分かりません。使って頂ける方へお譲り致します。【ブランド】HERMES【大剣幅】右11cm　左8cm左側ネクタイ大剣先裏側に若干変色がございます。（写真4枚目）締めると分からない箇所です。その為お安く設定せせて頂きました。現状渡しとなりますので古着にご理解のある方のご購入お願い致します。【発送方法】できるだけコンパクトに梱包をさせて頂きますので多少畳みジワ等あるかと思います。予めご了承ください。
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