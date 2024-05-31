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スタッズベルト
商品番号 N97276341719
商品名

スタッズベルト
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCの元ネタでもあるヴィンテージのスタッズベルトですスタッズは機械打ちではなく手打ちですアメリカのヴィンテージショップ購入スタッズのかけなどはないので糸のほつれ（画像4）を直してもらえればまだまだ現役で使えるかと思います素材...本革
http://narcologia.ru/goods/organization69462.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate405348.html
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