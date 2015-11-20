ナイキ　エアハラチ　27センチ

箱なしで簡易包装での発送です。箱付きの対応は致しかねます。NIKEAIRHUARACHE◾商品名NIKEAIRHUARACHEナイキエア ハラチ◾️型番:DD1068001オリジナルカラーの\"ORCA(オルカ)\"が、29年ぶりに待望の復刻を果たす。クリーンなホワイトに染め上げたレザーのオーバーレイから、光沢感のあるブラックの伸縮性に優れたブーティ構造が覗く。またヒールのサイドにはブラック、中央にはクリア素材を配してオリジナルのカラーリングを忠実に再現した。90年代らしいボリューミーなソールは、軽量かつ衝撃吸収にすぐれたAIRを内蔵し快適な履き心地を実現する。シンプルなモノトーンは、コーディネートに合わせやすくライフスタイルにマッチする1足に仕上がっている。【素材】レザー・ラバー【カラー】◆Black/Black/White(ブラックwh)靴は防水の為、ビニール袋に包みます。店頭に並んでいた、未使用保管品です。小さな汚れや小傷があるかもしれません。気になる方は、購入お控えください。発送は簡易包装で発送させて頂きます。よろしくお願い致します。



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