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ミネソタツインズ and インディアンス
商品番号 F95193448040
商品名

ミネソタツインズ and インディアンス
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショップで購入後数回着用、その後クリーニングして自宅で保管していました。喫煙者、ペット共におりません。汚れなどなく状態は良好です。サイズは73/4(61.5cm)です。安価で出品するため梱包などはある程度簡素化させて頂きます。ご不安な場合は+700円でしっかり梱包させて頂きます。Minnesotatwinsニューエラ前田健太
http://narcologia.ru/goods/organization53962.html
http://narcologia.ru/goods/conception995357.html
http://narcologia.ru/goods/diamond2258.html
ミネソタツインズ and インディアンス
ミネソタツインズ and インディアンス - キャップ
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