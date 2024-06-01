ポールスミス 二つ折り財布

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材…本革箱なしですが未使用なので傷無しです。チャックは金色【PaulSmith】も金色です。小銭・お札入れ2ポケットずつカード入れ14ポケット箱無しです。値下げ交渉状況に応じて対応します。
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