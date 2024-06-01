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ヴァレクストラ 二つ折り財布
商品番号 A51869906511
商品名

ヴァレクストラ 二つ折り財布
ブランド名 ヴァレクストラ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年7月に阪急メンズで購入した物になります。1年しか使用しておらず比較的綺麗な状態です。ヴァレクストラの特徴でもあるコバ塗り加工が一部剥がれておりますが、直営店にて塗り直しが可能です。購入価格:69,300円財布形···二つ折りヴァレクストラvalextra財布ウォレット二つ折り
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