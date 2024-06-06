○★新品 未使用 ポールスミス 二つ折り財布 ペイントストライプ 札入れ

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PaulSmithポールスミス二つ折り財布ペイントストライプ札入れ新品未使用品ですがタグや箱等はありません。財布本体のみです。前面に鮮やかなストライプペイントのプリントが施された二つ折り財布。紙幣はもちろん、豊富なポケットにカード類もたっぷり収納可能です。カラー：ブラック※モニター環境により写真と実物とで 色の違いがある場合もございますので ご了承下さい。素材：牛革サイズ10.2×9.3×2（cm）※素人採寸となりますので、HP記載と差異がある場合がございます。 詳細及び、気になる点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。定価34,100円正規取扱店舗にて購入。新品・未使用品ですがデリケート素材の為、輸送中の傷み、初期傷、シワ、へこみ等がある場合がございます。商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。以上にご理解を頂ける方のみお願い致します。