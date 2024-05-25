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激レアBBC icecream×newer aコラボキャップsupremeAPE
商品番号 C50141528226
商品名

激レアBBC icecream×newer aコラボキャップsupremeAPE
ブランド名 ビリオネアボーイズクラブアイスクリーム
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBCicecream×neweraコラボのキャップです。当時原宿BBCにて購入。20年ほど前のものでファレル時代の激レア品かと思います。カラーブラック刺繍ホワイト保管が長く画像の通り頭のてっぺんの丸いのがありません。9、１０ご覧ください。普通にかぶれますがusedと上記の点をご理解いただき神経質な方はご遠慮ください。素材···コットンカラー···ブラック
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