【送料無料★新品】本クロコダイル革！日本製無双カード＆カード！ショートウォレット

カラー...ブラック柄・デザイン...その他素材...本革財布形...二つ折り高級本クロコダイル革！無双カード＆カード式！日本製ショートウォレット！本クロコダイルを内外共(無双)に使用した高級カード札(小銭入れなし短財布)です。札入れとカード入れのみのシンプルなモデルです。小銭入れを別で所持する派の方などにおすすめのマネークリップ感覚のお財布になります。カラーはブラックで、艶あり(エナメル)と艶なし(マット)からお選び頂けます。品番：CMC-SW商品名：国産(日本製)本クロコダイル無双カード短財布素材：外/鰐革内/鰐革カラー：ブラック(エナメル)・ブラック(マット)の内からお選びくださいサイズ(約)：9×11×2ｃｍ仕様：札入れ×1カードポケット×6パッケージ：クラフトボックス生産国：日本※注）天然皮革を使用していますので、ウロコの形や出方が1点ごとに異なります。また天然鰐特有の傷などもございますので、ご理解の上ご購入下さい。■ご注意※天然素材に付き写真の柄とは、裁断によって個々に変わる事はご理解ください。※商品の性質や構造上により、小さい傷、シワなどが生じる場合がございます。注)・モニタの環境によって、実物と画像の色味が多少異なって見える場合がございます。・自然由来の素材のため革本来の傷や染みがそのままになっていることで細かなシワ・トラ等がございます。これは欠陥ではなく天然素材の性質とお考えいただけますようお願い申し上げます。・天然素材(革製品)は水に弱く水ぶくれ・シミの原因となりますので極力、水に濡らさない様に注意が必要です。万が一水に濡れた場合はすばやく乾いた綿などの柔らかい布で水気を取り日蔭で自然乾燥して下さい。■ご覧になっているブラウザや撮影時の照明の関係で色味に誤差が生じる場合がございます。また、天然素材を使用しておりますので柄のでかたに若干の違いがある場合もございますのでご了承下さい。※多少の縫製上の傷・ほつれはご了承下さいませ。



□OPEN特価□本クロコダイル！無双カード＆カード！日本製ショート ...



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