テンダーロイン　キャップ

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商品詳細
テンダーロインのキャップです。新品で購入し、2〜3回着用の美品です。フロントはコーデュロイの生地、バックはメッシュになっています。カラーは使い勝手の良いブラウン。値下げは徐々にしていきますので、ご遠慮ください。発送は小さくしてメルカリコンパクト便にて郵送します。どうぞ宜しくお願い致します。
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