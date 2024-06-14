東京ヤクルトスワローズ　宮本慎也2000本安打記念キャップ

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商品詳細
東京ヤクルトスワローズ宮本選手が2012年に2000本安打を達成した際の限定キャップです。未使用です。
http://narcologia.ru/goods/capitation855408.html
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