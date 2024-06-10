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新品未使用コンバースALL STAR100 KOSUKE KAWAMURA HI
商品番号 P48131517090
商品名

新品未使用コンバースALL STAR100 KOSUKE KAWAMURA HI
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバースオールスター　１００　コウスケ　カワムラ　ＨＩ「THEVARIANT」をテーマにした、オールスター100のコラボレーションモデル。コラージュアーティスト、グラフィックデザイナー、アートディレクターとして国内外で活躍する河村康輔氏とコラボレーションしたオールスター100。定価14,300円　現在公式サイト内セールで8,580円で販売中。但し26.5サイズは売り切れです。河村康輔氏の解体、再構築の手法を各所にちりばめたインパクトあるデザイン。HIカットとOXカットを再構築したオールスターの上部は、ほつれ加工を施したキャンバスをパッチワークした生地を採用。オリジナルのアートワークで仕上げた右足のアンクルパッチや左足の織ネーム、インソールのグラフィックもポイント。河村氏のサインをプリントしたライニング、シューズ連動したデザインで仕上げたオリジナルカートンも特別感溢れる仕様。ブラックの1カラー展開。生成りのスペアシューレースが付属。
http://narcologia.ru/goods/flight602828.html
http://narcologia.ru/goods/Persia912688.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring199096.html
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