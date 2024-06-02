saint michael DOOR Tシャツ セントマイケル

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ご覧頂きありがとうございます商品説明断捨離のため、各種ファッションアイテムを出品しております。サイズL約着丈73cm肩幅65cm身幅65cm袖丈48.5cm手で測量致します。多少誤差がございますので、ご了承くださいほどになります。【ブランド】セントマイケル（SAINTMICHAEL）【アイテム】Tシャツ【商品名】【21SS】独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、【対象】男女兼用【カラー】即購入可です。よろしくお願い致します。宜しくお願い致します