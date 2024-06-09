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AMIRI ベルト
商品番号 R57521299430
商品名

AMIRI ベルト
ブランド名 アミリ
特別価格 税込 19,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラックAMIRIのメンズベルトになります。BUYMAで購入し5回ほど着用しました。穴を開けたりカットしたりはしていないのでとても綺麗な状態だと思います。USファンションやUKファッションにいかがでしょうか！全長:110cmベルト幅3.5cm#アミリ#AMIRI#ベルト#ルイヴィトン#Dior#GUCCI
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