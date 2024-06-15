レア 初期 A BATHING APE Tシャツ アベイシングエイプ BAPE

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ABATHINGAPECHECKAPEHEADTEEサイズM実寸(全て平置き)肩幅約46cm身幅約49.5cm着丈約64cm袖丈約21cm(素人寸法の為若干の誤差はご理解ください。)カラーブラック状態美中古（8/10）NIGO期古いタグのモデル（日本製）目立った傷や大きな汚れなどございません。古着慣れしている方ならまったく問題無いかと思います。その他、状態に見落としがあった場合は申し訳ございません。写真にて状態をご確認ください。自宅保存商品のため軽く畳みシワがある場合がございます。簡易梱包、ネコポスでの発送になります。ご理解の方のみお願い致します。光の関係で多少色が暗かったり明るく写っている場合がありますがご了承ください。他にも関連商品を出品しておりますので、よかったらご覧ください。ABATHINGAPEBAPELOGOアベイシングエイプTシャツベイプNIGO白SHARK1STCAMO猿TEESTAエイプ日本製TIGER1ST迷彩カモ希少BAPESTOREレアSKULLROAD美品芸能人ストリートファッションスケートボード3代目JSBEXILESUPREMEJPTHEWAVYKAWSFUTURAカウズオリジナルフェイクORIGINALFAKEシャークパーカータイガーカラーカモTERIYAKIBOYZテリヤキボーイズHUMANMADEデカロゴビッグロゴビッグサイズオーバーサイズMADEINJAPAN古着男子古着女子ストリート女子ゆるだぼだぼだぼボックスシルエットオーバーサイズかわいいアーカイブArchiveストライプフラッグ国旗カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬