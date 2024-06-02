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サンダーex SARポケモンカード151
商品番号 W97545290757
商品名

サンダーex SARポケモンカード151
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,795 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードサンダーexsar204/165パックから自引きしたものになります。高額品になりますのでゆうゆうメルカリ便にて発送させていただきます。トラブル防止のため一律プレイ用でお願い致します。濡れ防止のフィルム、折れ防止の厚紙などを使用し丁寧な梱包を心がけております。【検索ワード】#ポケモン#ポケカ#トレカ#トレーディングカード#双璧のファイター#シャイニースターV#一撃マスター#連擊マスター#いちげき#れんげき#イーブイヒーローズ#イーブイズセット#ゲンガー#インテレオン#イーブイ#白銀のランス#漆黒のガイスト#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#プロモカード#博士の研究#ウィロー博士#プロモカードパック#未サーチ#カミツレ#ポケカ#セット#シュリンク#25周年#25th#vmax#sr#hr#ur#ssr#s#rrr#プロモ#未サーチ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#イーブイヒーローズ#漆黒のガイスト#白銀のランス#双璧のファイター#一撃マスター#蓮撃マスター#ポケモンソードシールド#ポケモンカードスターターセット#ポケモンカードスターターデッキ　#ウルトラシャイニー#タッグオールスターズ#フュージョンアーツ#ポケモンカードゲーム#ポケットモンスター#ソード＆シールド#拡張#Pokémon#格安#まとめ売り#シャイニスターV#スターバース#バトルリージョン#スターバース#Vmax#スペースジャグラー#タイムゲイザー#スタートデッキ100#ロストアビス#ギラティナ#ダークファンタズマ#ポケモンGO#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバース#スカーレット#バイオレット#クレイバースト#スノーハザード#151#レイジングサーフ#黒炎の支配者
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