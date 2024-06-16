  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツ
商品番号 V54935182654
商品名

希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

2022年にweberで数量限定発売されたトイストーリーのTシャツです。古着市場でも非常に人気の高い90年代にリリースされたトイ・ストーリーTシャツをテーマに、90年代当時のオリジナルの雰囲気に近づけるため、全15版(レックスのみ12版)を使用した手刷りでのスポットカラーセパレーション（特色分解）によるシルクスクリーンプリントを採用し、オリジナルの雰囲気を完全再現。インクも徹底的に追求し、オリジナル同様のインクの手触り・質感を再現。数年後にヴィンテージTシャツのような経年変化を楽しめる仕様となっています。また、オリジナルのデザインを踏襲しながらも、Tシャツにプリントされているキャラクター毎のメッセージやビジュアルも一新。現代版トイストーリーのマーチャンダイジングのような仕上がりになっています。ボディはあえて「ありもの」のボディであるALSTYLE製ボディを採用。こちらも当時のマーチャンダイジングがオリジナル仕様のボディではなく、当時流通していたボディを使用していたことに由来します。パッケージングにも拘り、mid90'sとのコラボレーションでも採用した、90年代に販促用に見られるレコードジャケットをイメージしたパッケージを採用。パッケージに貼られているステッカーまで当時の雰囲気を再現すべく、オリジナルで製作しています。店舗を持たずにポップアップストアのみ開催される、その神出鬼没さからノマドな古着屋と呼ばれている、weber。その名前の由来は運営のBruceWeber(ブルース・ウェーバー)好きから名付けられており、そのインスタライブでは野村訓市さんも出演されており、今年に入りRealityBites(リアリティ・バイツ)のTシャツを販売したことでも話題になりました。こちらの商品は2022年に発売され、即完売。当時web購入しましたが、着用せず、自宅保管しておりました。今回コレクション整理のために出品致します。サイズ：Lサイズ※以下公式サイト情報着丈:74cm肩幅51cm身幅54cm袖丈19.5cmご不明点などはご質問下さい。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/monophonic522312.html
http://narcologia.ru/goods/protein573634.html
http://narcologia.ru/goods/diamond741358.html 2023年最新】weber トイストーリーの人気アイテム - メルカリ
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツweber / トイ・ストーリー カプセルコレクション] ウッディ | weber
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツweber トイ・ストーリー ウッディ バズ XL Tシャツ 2枚セット 高価値 ...
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツ希少 XL weber TOY STORY ウッディ&バズライトイヤー Tシャツ おトク ...
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツ2023年最新】weber トイストーリーの人気アイテム - メルカリ
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツトイストーリー Tシャツ ウッディー smcint.com
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー TシャツWEBER　TOY STORY ディズニー トイ・ストーリー カプセルコレクション ウッディ＆バズ【値下げ】
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー TシャツWEBER トイストーリー Tシャツ ウッディ バズライトイヤー 人気商品は ...
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツweber / トイ・ストーリー カプセルコレクション] ウッディ&バズ | weber
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー TシャツTOY STORY Tシャツ トイ ストーリー | labiela.com
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツウェーバーが 『トイ・ストーリー』とのコラボTシャツをローンチ ...
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツトイ・ストーリー Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 67点 | トイ ...
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツトイストーリー Tシャツの値段と価格推移は？｜16件の売買データから ...
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー TシャツWEBER　TOY STORY ディズニー トイ・ストーリー カプセルコレクション ウッディ＆バズ【値下げ】
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツ期間限定お試し価格】 weber トイストーリー バズライトイヤー バズ ...
希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru