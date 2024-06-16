希少 L weber TOY STORY ウッディ\u0026バズライトイヤー Tシャツ

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2022年にweberで数量限定発売されたトイストーリーのTシャツです。古着市場でも非常に人気の高い90年代にリリースされたトイ・ストーリーTシャツをテーマに、90年代当時のオリジナルの雰囲気に近づけるため、全15版(レックスのみ12版)を使用した手刷りでのスポットカラーセパレーション（特色分解）によるシルクスクリーンプリントを採用し、オリジナルの雰囲気を完全再現。インクも徹底的に追求し、オリジナル同様のインクの手触り・質感を再現。数年後にヴィンテージTシャツのような経年変化を楽しめる仕様となっています。また、オリジナルのデザインを踏襲しながらも、Tシャツにプリントされているキャラクター毎のメッセージやビジュアルも一新。現代版トイストーリーのマーチャンダイジングのような仕上がりになっています。ボディはあえて「ありもの」のボディであるALSTYLE製ボディを採用。こちらも当時のマーチャンダイジングがオリジナル仕様のボディではなく、当時流通していたボディを使用していたことに由来します。パッケージングにも拘り、mid90'sとのコラボレーションでも採用した、90年代に販促用に見られるレコードジャケットをイメージしたパッケージを採用。パッケージに貼られているステッカーまで当時の雰囲気を再現すべく、オリジナルで製作しています。店舗を持たずにポップアップストアのみ開催される、その神出鬼没さからノマドな古着屋と呼ばれている、weber。その名前の由来は運営のBruceWeber(ブルース・ウェーバー)好きから名付けられており、そのインスタライブでは野村訓市さんも出演されており、今年に入りRealityBites(リアリティ・バイツ)のTシャツを販売したことでも話題になりました。こちらの商品は2022年に発売され、即完売。当時web購入しましたが、着用せず、自宅保管しておりました。今回コレクション整理のために出品致します。サイズ：Lサイズ※以下公式サイト情報着丈:74cm肩幅51cm身幅54cm袖丈19.5cmご不明点などはご質問下さい。宜しくお願い致します。