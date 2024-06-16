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商品詳細
(商品名)Newera9fiftyニューヨークメッツサブウェイシリーズ2000スナップバックキャップ(カラー)ネイビー(つば裏グレー)(サイズ)9fiftyフリー、スナップバック(ユニセックス仕様ですので女性でも被れる仕様になります)(商品状態)正規品、未使用新品※発送に関しましては注文を受注してから24時間以内に発送しています。17時以前に注文していただけければその日のうちに発送を心がけています。※ベースボールキャップの配送にはダンボールにて発送しておりますので、型崩れなど恐れはありません。※値下げ交渉歓迎ですが、常識範囲内でよろしくお願いいたします。(商品の１割以内でお願いいたします)※キャップ２個以上購入で750円値引きさせていただきます。不明な点などございましたら、お気軽に質問ください。
http://narcologia.ru/goods/waveform395717.html
http://narcologia.ru/goods/cotton163661.html
http://narcologia.ru/goods/kindness58605.html
Newera 9fifty ニューヨークメッツ サブウェイシリーズ キャップ ...
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