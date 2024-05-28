にじさんじ グッズ バースデーセット アクリルキーホルダー

ご観覧頂きましてありがとうございます※プロフ必読--------------キリトリ--------------※値下げ不可※初傷対応しておりません◎即申請不可、コメント下さい-----------------------------------◎品物にじさんじ不破湊誕生日グッズバラ売り◇セット内容・アクリルフレームキーホルダー(約W41mm×H70mm)※届いた袋ごと開けずに保存2枚目が現品ですこちらよりバラ売り致します発送前に品物確認必要でしたら写真など提供可能なので開封の有り無しなどコメントより宜しくお願い致しますこちらフルセット(ボイス、壁紙無し)の場合は66666円にてお譲り可能です----------------------------------- ◎価格販売価格(送料手数料込み)◎包装プチプチ+防水加工メルカリ便や追加補強は別金-----------------------------------他にもにじさんじグッズございます！こちらのタグからご観覧下さい#nemにじさんじバースデーグッズまとめ買いの場合は値下げも検討致します◎-----------------------------------※いきなり削除する場合がございます購入を考えている方はお早めにお願い致します他、何か有りましたらコメントよりお願い致します誕生日グッズバースデーセットタペストリーアクキー缶バッジサイン複製サインメッセージボイスにじさんじアクリルパネル



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