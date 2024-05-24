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80s ザ フー The Who 1989コピーライト 両面プリント バンドT
商品番号 O66818737658
商品名

80s ザ フー The Who 1989コピーライト 両面プリント バンドT
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 6,510 円
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商品詳細

ブランド　不明商品　　　80sザフーTheWho　　　　　1989コピーライト　　　　　バンドTロックTツアーT　　　　　THEKIDSAREALRIGHTTOURサイズ　　不明　　　　　総丈69　身幅45　肩幅44　袖丈16　　　　　※素人採寸になりますので　　　　　　誤差はご了承くださいカラー　　ブラック　褪せた黒説明ヴィンテージ商品のため傷汚れ色あせ、首元のカットオフなどありますが、雰囲気が出ていて可愛いです◎あくまで中古品となりますので、ご理解のある方のみご購入お願い致します。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/forthcoming246492.html
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