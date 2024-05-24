80s ザ フー The Who 1989コピーライト 両面プリント バンドT ...

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ブランド 不明商品 80sザフーTheWho 1989コピーライト バンドTロックTツアーT THEKIDSAREALRIGHTTOURサイズ 不明 総丈69 身幅45 肩幅44 袖丈16 ※素人採寸になりますので 誤差はご了承くださいカラー ブラック 褪せた黒説明ヴィンテージ商品のため傷汚れ色あせ、首元のカットオフなどありますが、雰囲気が出ていて可愛いです◎あくまで中古品となりますので、ご理解のある方のみご購入お願い致します。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬