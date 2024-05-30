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ヒステリックグラマー シワ加工 折財布 牛革 ギターガール 型押し ウォレット
商品番号 L55037353389
商品名

ヒステリックグラマー シワ加工 折財布 牛革 ギターガール 型押し ウォレット
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！☆他にも多数出品中です☆#ちょこメンズ商品一覧#ちょこヒステリックグラマー商品一覧ヒステリックグラマーのギターガールが型押しされた二つ折り財布。染めムラや斜行はレザーの風合いを出す為に故意的に作られたものです。多少の使用感はありますが、まだまだお使いいただけます。札入れx1ボタン開閉式小銭入れx1カードポケットx5ホールがありますので、ウォレットチェーン装着可能です◎■ブランドHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー■色ブラック黒■状態多少の使用感、使用に伴う擦れや剥げなどがあります。お写真にて状態のご確認をお願いいたします。素人による検品の為、小さな汚れ等ある場合がございます。ご了承ください。■素材牛革■サイズ　　縦　約10.5cm　横　約11.5cm　厚み　約2.5cm　※素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革
http://narcologia.ru/goods/diamond81658.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit691786.html
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