ヒステリックグラマー シワ加工 折財布 牛革 ギターガール 型押し ウォレット

ご覧いただきありがとうございます！☆他にも多数出品中です☆#ちょこメンズ商品一覧#ちょこヒステリックグラマー商品一覧ヒステリックグラマーのギターガールが型押しされた二つ折り財布。染めムラや斜行はレザーの風合いを出す為に故意的に作られたものです。多少の使用感はありますが、まだまだお使いいただけます。札入れx1ボタン開閉式小銭入れx1カードポケットx5ホールがありますので、ウォレットチェーン装着可能です◎■ブランドHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー■色ブラック黒■状態多少の使用感、使用に伴う擦れや剥げなどがあります。お写真にて状態のご確認をお願いいたします。素人による検品の為、小さな汚れ等ある場合がございます。ご了承ください。■素材牛革■サイズ 縦 約10.5cm 横 約11.5cm 厚み 約2.5cm ※素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革



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