新品27バンズヴァンズVANSスリッポンファースエードレザーオールブラック

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商品詳細
新品未使用箱ありタグ付き国内正規店購入品正規品保証●サイズ：27cmUS9ユニセックス●スエードレザーのアッパーとインナーにファーを敷いたオールブラックのヴァンズスリッポンです。●UGGやemuのムートンブーツようにアフターサーフやカジュアルシーンで活用可能な一足です。VANSバンズヴァンズSLIPONFURスリッポンファースリップオンブラック黒BLACKクラシックラインの定番スリッポンにスエードで落とし込んだシーズナルカラー。ライニングには毛足の長い、フェイクファーをあしらい見た目もかわいく、履き心地も暖かい。インソールや中底には軽量で衝撃吸収性に優れたORTHOLITE素材を使用し、活性炭を配合することで消臭効果も搭載され、履き心地もアップグレードさせたCOMFORTシリーズ。サーフスケートスケシュースニーカーシューズ靴ロンハーマンUGGEMUムートンブーツメインカラー...ブラックメインカラー...ブラック,レッドスニーカー型...ローカット(Low)
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