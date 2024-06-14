美品【イブサンローラン】高級シルクネクタイ　蔦柄　グレー＊OI

ボーダーの地紋にピンクのアクセント刺繍が入った蔦柄/植物柄の高級感あるネクタイです。絹/シルク100%★商品状態は写真にて確認をお願い致します。 【特記事項】目立った傷や汚れ等なく状態は良好です。★中古品の場合、傷みやヤケ、汚れ、保管時のシワなど見落としある場合がありますので、申し訳ありませんが神経質な方はご遠慮下さい。★他にもメンズ服をたくさん出品していますので、のぞいて見てください(*^_^*)#しかじかのメンズ服#しかじかのネクタイ★おまとめ割引★おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてお問い合わせ下さい(*^_^*)No.-55



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