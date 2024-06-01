正規 ブルガリ 立体ブロックスクエア ロゴバックルレザーベルト茶 85 調節可○

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数年前直営店にて購入しました☆BVLGARI定番B-zeroロゴベルトと同じく定番！『クラシック立体スクエアバックルベルト』★プレシャスブロックスクエア金具エンブレムアイコンメンズ\u0026レディース定番ならではのシンプルで上質な高級感と定番だからこそ差が出る上品な輝きは格別！男女共に人気がある定番中の定番！上品なデザインと高級感は格別！一目で目を惹くまさにブルガリを代表するベルト♪カジュアルからスーツまで幅広く愛用できコーディネート全体を格上げしてくれる魔法のベルト☆コーディネート全体をクラスアップ♪バックル取り外し可能でサイズ調節可能！男女兼用◎「早期終了もありえますのでお早めに」《カラーバックルシャイニーメタルゴールドベルトキャメルブラウンレザー》≪サイズ全長約100cmベルト幅約3.4cm(３穴)約81.5cm～約86.5cm（調節可能★）『バックル約5.5cm』≫状態中古画像の通りホール付近に着用跡や使用感はありますが、バックルも大きいため着用時はさほど目立たないかと思われます。美品ではありませんが、破損や着用に難が出る致命的なダメージ、金具ハゲ等はありません。日常使いにまだまだご愛用頂けるコンディション【付属品特になし】質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ★お取引の際は迅速な対応、丁寧な対応、丁寧な包装と最善を心がけます☆時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもブルガリの別モデルベルトやカルティエ、シャネル、グッチ等ブランド品を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願います