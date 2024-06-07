新品 フェラガモ 67 A037 0718382 リバーシブル レザー ベルト

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商品詳細
★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★【商品名】SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモメンズリバーシブルレザーベルト67-A037-0718382ブラック（新品）【品番】67_A037_0718382【カラー】ブラック【素材】レザー★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★【サイズ】ベルト幅約3.5cm、バックル約H4.0cmW6.5cm90cm：約ウエスト:85cm〜95cm95cm：約ウエスト:90cm〜100cm100cm：約ウエスト:95cm〜105cm105cm：約ウエスト:100cm〜110cm※サイズに合わせてカット可能【付属品】保存袋、専用箱、製品管理タグ【買い付け地】イタリアフェラガモ正規代理店【参考価格】64,900円（税込み）★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★
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サルヴァトーレフェラガモ リバーシブルベルト 新品 未使用 smcint.com
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