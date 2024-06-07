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美品✨Saint Laurent Paris ウエスタンベルト サイズ70 黒色
商品番号 D65832244738
商品名

美品✨Saint Laurent Paris ウエスタンベルト サイズ70 黒色
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムSAINTLAURENTPARISサンローランベルトウエスタンベルトウエスタンバックルメタル金属レザー革ブラック黒サイズ7070cmスタイリッシュヴィンテージユニセックスレディースメンズ○サイズ幅：2cmサイズ70調整の穴は５つ開いています。○状態使用によるヨレはありますが、目立った大きな傷や汚れ・ベタ付きなどなく美品です‪‪☺︎‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬○カラーブラック○素材レザー○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※ゆうゆうメルカリ便⇆らくらくメルカリ便に変更する場合がございます。
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