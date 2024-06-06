ナンバーナイン　99年　Tシャツ

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Number(N)ine宫下期numbernine確か99年のアイドル期だった気がします。カードコバーンNIRVANAニルヴァーナパロディTシャツgrungeisdeadをnumbernineisdeadにパロっています。サイズ：3サイズは3ですが、ダイナライブを使用しており、生地が分厚い為、普段3を着用している方には小さく思います。肩に若干日焼けがあります。NUMBER(N)INEMADEINJAPANコレクションで保管していたものを放出します。個人長期保管となる為、中古品にご理解頂ける方のみご検討のほど宜しくお願い致します。今後この様な良好な状態で市場に出てくる事はないと思います。NUMBER(N)INEMIYASHITANUMBER(N)INETAKAHIROMIYASHITAナンバーナイン宮下soloist