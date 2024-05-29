TENDERLOIN(テンダーロイン) トラッカーキャップ デニムキャップ ...

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カラー···ブルー形···ベースボールタグ、袋無し。購入先 恵比寿店良質なデニム生地を採用したボディに大人気のオリジナルワッペンがかなりかっこいいです。室内短時間数回着用後にコレクションとして保管しておりました。状態非常に良く目立つような汚れ傷はありません。大変人気があるキャップでインディゴは入手が困難です。色味も良く合わせやすく重宝します。お探しだった方は是非。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい質問等ありましたら購入前にお願い申し上げます。