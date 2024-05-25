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Supreme キャップ シュプリーム
商品番号 D48020697352
商品名

Supreme キャップ シュプリーム
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,384 円
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商品詳細

メルカリにて購入のキャップサイズはフリー。調節可能です。購入時から後ろが少し赤く変色してます。気になる方はご遠慮ください。購入時に着用自体は5-10回未満です。と説明がありました。私自信は未着用です。買って満足して棚に置いてました。Supremeキャップシュプリーム帽子カラー...ブラック
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