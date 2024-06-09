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吉田カバン ポーター TANKER タンカー バインダーポーチ　手帳カバー
商品番号 T76988215236
商品名

吉田カバン ポーター TANKER タンカー バインダーポーチ　手帳カバー
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック目立つ汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●サイズ：縦幅13cm横幅19cmB7サイズです。発送は平日に迅速に行います。
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