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f.c. real bristol ブリストル　Tシャツ　半袖　新品未使用
商品番号 V89784431810
商品名

f.c. real bristol ブリストル　Tシャツ　半袖　新品未使用
ブランド名 エフシーレアルブリストル
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏着丈：約71cm身幅：約55cm材質：ポリエステル100%FCRB-230043POLARTECPOWERDRYRIPSTOPTEE新品未使用、タグ付きです。購入時の袋にお入れします。色違いもご用意しておりますので、是非ご覧ください。抜群の吸汗速乾性を保持するポーラテックパワードライを使用したTシャツ。リップストップ生地が軽さと強さを両立し、トレーニングをはじめとする種々のアクティビティに適応させたハイパフォーマンスウェアです。#fcrealbristol#ブリストル#Tシャツ#半袖#愛知おたからや
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