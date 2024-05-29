【訳あり品】90s マルボロ　LIZARD プロモーションキャプ

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商品詳細
他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【訳あり品】90sマルボロ LIZARDプロモーションキャプ【生産国】TAIWAN【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約 cmツバ長：約 cm高さ：約 cm＿COMMENT＿＿＿90sマルボロ LIZARD プロモーションキャップフロントのリザードとマルボロロゴ、サイドにはマルボロマーク、バックにはMarlboroロゴが刺繍されてます。ブラックボディは見かけますが、ホワイト、レッドのツートンカラーは希少かと思います。＿COLOR＿＿＿ホワイト、レッド＿CONDITION＿＿＿表面に薄汚れあり（画像8、9枚目）ホツレあり（画像10枚目）。よって【訳あり品】として出品します。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
http://narcologia.ru/goods/choice313185.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement461999.html
http://narcologia.ru/goods/approximate408420.html
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Deadstock 90's～ Marlboro
【デッドストック】90s マルボロ LIZARD ROCK 刺繍ロゴキャップ
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http://narcologia.ru/goods/choice313185.html
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【デッドストック】90s マルボロ LIZARD ROCK 刺繍ロゴキャップ
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