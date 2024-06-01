エイカー　ギャリソンベルト　1 1/2インチ　36インチ　バスケットウィーブ

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商品詳細
エイカー バスケットウィーブのウエスト36インチのベルトになります。ベルト幅は約38ミリ、バックルのピンからセンターの穴まで約90センチ、ベルト端まで約95センチになります。 約一月ほど使用した中古品になります。個人差はあると思いますが、こちらの商品はベルトが短めの作りですので、通常を34インチを使用している方に 合うと思います。1981年、カリフォルニアで誕生したレザーブランド「エイカー」。FBI、警察、米海軍といった政府機関に、ベルト、ガンホルダー等のレザーアイテムを、30年以上に渡り正式納品している名門です。全工程を米国自社工場でハンドメイド、「ALWAYSTHEBEST」をコンセプトにかかげ、現場のフィードバックを元に、常に安全性の高いレザープロダクトを提供。厳しい条件下での使用を前提としたタフな作りは、一般市場でも人気が高く、米国製米国ブランドの魅力を存分に味わう事ができます。素材···本革カラー···ブラック
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aker エイカー レザーベルト | H.F.C
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