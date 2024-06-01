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正規品 美品 ロエベ リピート 長財布 サイフ 革 紺 【AH12013】
商品番号 P27755915896
商品名

正規品 美品 ロエベ リピート 長財布 サイフ 革 紺 【AH12013】
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 19,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【PR:他ブランド品多数有り！是非見てね！】ロエベの長財布です。コインケース内に多少の小銭跡があります。外側は目立つダメージありません。とても綺麗です。ブランド：ロエベ商品名：ジップアラウンドウォレットライン：リピート型番：107N55.F13素材：カーフ色：NAVYBLUE(紺)×シルバー金具サイズ：約19×9.5×2cm付属品：無し仕様：ファスナー小銭入れ×1　　　マチ付札入れ×2　　　カード入れ×8　　　他ポケット×2質問お気軽にどうぞ。様々なブランド品多数出品中。商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。基本早い者勝ち。即買いOK。送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。詳しくはプロフィールをご覧ください。【PR:他商品は、プロフィール又はこちらから→#買取横丁】
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