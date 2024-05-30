Maison Kitsuneメゾン キツネ アロハシャツ 半袖



Maison Kitsune メゾンキツネ アロハシャツ XS 岩田剛典 Maison Kitsune メゾンキツネ アロハシャツ XS 岩田剛典



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MaisonKitsuneのDANCINGGIRLSPRINTRESORTです。サイズはXSです。身幅56cm肩幅50cm着丈69cmそで丈25cm数回着用の美品です。9月も暑い日が続きますのでまだまだ着用頂けます。