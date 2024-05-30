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Maison Kitsuneメゾン キツネ アロハシャツ 半袖
商品番号 A49112118567
商品名

Maison Kitsuneメゾン キツネ アロハシャツ 半袖
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 4,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MaisonKitsuneのDANCINGGIRLSPRINTRESORTです。サイズはXSです。身幅56cm肩幅50cm着丈69cmそで丈25cm数回着用の美品です。9月も暑い日が続きますのでまだまだ着用頂けます。
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