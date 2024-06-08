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【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
商品番号 F50813539848
商品名

【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,539 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIのネイビーのズッカ柄ネクタイになります。人気の柄で、七五三、成人式、卒業式、入学式などの場面や、結婚式、二次会、パーティシーンでも御着用頂けるデザインかと思います。【ブランド】FENDIフェンディー【サイズ】全長約141cm大剣約10cm※平置きでの計測となります。御購入の際は、お手持ちのネクタイとのサイズ確認をお願い致します。【素材】シルク100%　　　　【状態】裏側のネクタイを通す輪っかの部分に小さな穴が空いておりますが（写真9枚目）使用には問題ないかと思います。完璧な物をお求めの方の購入に付きましては、ご遠慮願います。
http://narcologia.ru/goods/rouge125710.html
http://narcologia.ru/goods/mythic575235.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation499521.html
【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
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【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
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【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
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【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
買い誠実 ✨タグ付✨ 現行 艶 刺繍 FF ズッカ柄 シルク100% ネクタイ ...
【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
ズッカ柄/ネクタイ/シルク/NVY/総柄/タグ付
【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
新品タグ付き フェンディ FENDI ネクタイ ズッカ柄 FFロゴ ストライプ ...
【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
新品タグ付】FENDI(フェンディ) ネクタイ グレー ズッカ柄 ハイ ...
【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
好評にて期間延長】 フェンディ 【新品タグ付き】 ズッカ柄 高級シルク ...
【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
✨極美品✨FENDI フェンディ ネクタイ ズッカ柄 現行タグ 希少 ...
【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
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【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
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【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き
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