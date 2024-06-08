【未使用品】FENDI ズッカ柄　ネクタイ　タグ付き

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FENDIのネイビーのズッカ柄ネクタイになります。人気の柄で、七五三、成人式、卒業式、入学式などの場面や、結婚式、二次会、パーティシーンでも御着用頂けるデザインかと思います。【ブランド】FENDIフェンディー【サイズ】全長約141cm大剣約10cm※平置きでの計測となります。御購入の際は、お手持ちのネクタイとのサイズ確認をお願い致します。【素材】シルク100% 【状態】裏側のネクタイを通す輪っかの部分に小さな穴が空いておりますが（写真9枚目）使用には問題ないかと思います。完璧な物をお求めの方の購入に付きましては、ご遠慮願います。