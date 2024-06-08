IBM rs6000 企業物 プリントTシャツ 半袖 L

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商品詳細
IBMrs6000企業物半袖プリントTシャツサイズLです。新品未使用となります。発送は水濡れ防止で発送いたします。保管の際の畳シワやシワあります。素人の検品のため見落としがあるかもしれませんので、神経質な方や気になる方はご遠慮ください。長期自宅保管品にご理解ある方よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/approximate415220.html
http://narcologia.ru/goods/tenet172863.html
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