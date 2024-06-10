CASTELBAJAC カステルパジャック グリーン シルク ネクタイ

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ご覧頂きまして誠にありがとうございます♪シルク100％のネクタイですシンプルで飽きのこないデザインは、仕事だけでなく、プライベートやパーティーなどにも重宝します！■サイズ:大剣:約9.5cm小剣:約4cm※素人採寸ですので若干の誤差はご容赦下さい【購入先】古物商登録者のみ加盟可能なブランドオークション及び古物市場で購入したものです☆状態特に目立つ汚れやほつれなど無く全体的に綺麗な状態です#エムワイジェイブランドネクタイ↑↑他のブランドネクタイはこちら↑↑※USED品のご使用に慣れた方、USED品に理解のある方のご購入をお願い致しますシルク/成人式/結婚式/二次会/高級/新社会人/プレゼント入学式/入社式3476EC3B