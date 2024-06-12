栃木レザー ウォレット ダブルラウンドファスナー 長財布 革 BS-3100

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■お取引連絡にてカラーをご指定ください。世界でも評価の高い国産ブランド『栃木レザー』を贅沢に使用した長財布です。栃木レザーを使用した当商品は、革製品の最大の魅力であるエイジング（経年変化）をご堪能いただけます。使えば使うほどに表情を変えていく様をぜひお楽しみください。革の素材を活かしたシンプルなデザインは、性別や年齢、職業を問わず幅広い様々なシーンでご使用いただけます。お誕生日や入学・進学、就職や転職など、お祝いにも喜ばれる、プレゼントにおすすめの商品です。Polilavo特製ギフトBOXでお届けいたしますので、遠方の方へのプレゼントにも最適です。。・素材：外側/栃木レザー、内側/ボンデッドレザー・サイズ （約）W20cm×H10cm×3.8cmダブルファスナー仕様右ファスナー/カードポケット×30、フリーポケット×3左ファスナー/ファスナー式小銭入れ×1、札入×2フリーポケット×1【カラー 3色】・ブラック・キャメル・グリーン財布形...長財布素材...本革