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【激レア】安室奈美恵 オーバーサイズ ブートTシャツ XXL
商品番号 B87719576966
商品名

【激レア】安室奈美恵 オーバーサイズ ブートTシャツ XXL
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 4,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平成の歌姫安室奈美恵さんのブートTシャツです。平成レトロブームが流行りだしてる今買いだと思います。オーバーサイズで男性も女性も可愛く着こなせます。【実寸】着丈約74cm肩幅約55cm身幅約55cm袖丈約22cm
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