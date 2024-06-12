【激レア】安室奈美恵 オーバーサイズ ブートTシャツ XXL

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平成の歌姫安室奈美恵さんのブートTシャツです。平成レトロブームが流行りだしてる今買いだと思います。オーバーサイズで男性も女性も可愛く着こなせます。【実寸】着丈約74cm肩幅約55cm身幅約55cm袖丈約22cm