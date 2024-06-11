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ミッチェル\u0026ネス　1997 All-Star マイケルジョーダンジャージ　XL
商品番号 X24929863375
商品名

ミッチェル\u0026ネス　1997 All-Star マイケルジョーダンジャージ　XL
ブランド名 ミッチェルアンドネス
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミッチェル\u0026ネス　1997All-Starマイケルジョーダンジャージマイケル・ジョーダンは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。NBAのシカゴ・ブルズ、ワシントン・ウィザーズでプレー。その実績からバスケットボールの神様とも評される。そんな彼が1997-98年に選出され出場を果たした1997年NBAオールスターゲームで使用されていたプラクティスジャージを忠実に再現した復刻モデルになります。【原産国】中国【素材】ポリエステル100%着丈　80胸囲　126サイズ　XL2、3回来ましたが保管の際に少し黒い擦り傷があります。#NBA#Mitchel\u0026Ness#23#jordan#マイケルジョーダン#1997#allstar
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