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90sヴィンテージ『DAWN』(アメコミ)
商品番号 D57977843881
商品名

90sヴィンテージ『DAWN』(アメコミ)
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難う御座います！在庫整理のため、90sヴィンテージT-shirtを格安にて大量放出致します！希少なDAWNのT-shirtです。これも見かけ無いです。97年に新品で購入。ワンオーナー。クロゼットにハンガー保管。未使用。首周り伸び無し。黒　色あせ無し。発色良し。シワ多少有り。コピーライト有り。極上品。ヴィンテージ品となるため、神経質な方はご遠慮下さい。ノークレームノーリターンでお願い致します。
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